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Mardin’de terör saldırısı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

03 Ağustos 2019, Cumartesi 00:01 Son Güncelleme:
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Mardin’de terör saldırısı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin’in kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK’lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

AA

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