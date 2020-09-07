Türkiye Mardin'de trafik kazası: Ölüler ve yaralılar var

Mardin'de trafik kazası: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Mardin'de trafik kazası: Ölüler ve yaralılar var

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

07 Eylül 2020, Pazartesi 22:46 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyon bir traktör ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. 

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA


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