Futbol Marek Hamsik: Sezonun harika geçmesini diliyorum

Marek Hamsik: Sezonun harika geçmesini diliyorum

Futbol

Marek Hamsik: Sezonun harika geçmesini diliyorum

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, "Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız." dedi.

10 Haziran 2021, Perşembe 18:26 Son Güncelleme:
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Bordo-mavili kulübün, önceki gün 2 yıllık anlaşma sağladığı Slovak futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi. Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Marek Hamsik, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası sonrası en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli Takım'dan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan ve Durica, şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler ve bu, çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız. Yakında görüşmek üzere. Bordo-mavi, en güzel renkler."

AA

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