Margarin gerçeği: Margarin zararlı mıdır?

150 yıldır kullanılan margarin, bilgi kirliliğinden en çok nasibini alan ürünler arasında. Özellikle trans yağ içerdiği ve kolestrole neden olduğu gibi iddialar nedeniyle son yıllarda vatandaşın kullanmaya en çok korktuğu ürünlerin başında geliyor. Ancak sektör temsilcileri bilinenin aksine, margarinin tamamen bitkisel olduğunu söylüyor. Yağ sektöründe 52 yılı deviren Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Metin Yurdagül, margarinle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Margarin hakkında çok fazla yanlış söylenti olduğunu belirten Metin Yurdagül, “Ne yazık ki hem tüketici hem de sağlık sektörü çalışanları margarini ‘doymuş’, sıvı yağları ise ‘doymamış’ olarak kabul ediyor. Oysa doğadaki bütün yağlar hem doymuş hem de doymamış yağ asidi içerir. Ayrıca araştırmalar doymuş yağların sağlığa negatif etkisi olmadığını ve doymamış yağların da pozitif etkisi olmadığını kanıtladı” dedi. Yurdagül, “Doymuş yağ içeriği olarak zeytinyağı ve margarinin farkı yok” diye ekledi.

Asıl risk trans yağ

Kalp hastalıkları konusunda asıl riskin margarin değil trans yağ asitleri olduğunu söyleyen Yurdagül, şöyle konuştu:

“1990’lı yıllarda Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı araştırmada trans yağların kardiyovasküler riski artırdığı ortaya çıktı. Biz de Türk margarin sanayii olarak kendi inisiyatifimizle harekete geçerek, margarindeki trans yağı temizleme kararı aldık. İnsanlar trans yağı bir yağ çeşidi sanıyor oysa ki trans yağ margarinin yapım sürecinde oluşuyor. Biz trans yağ oluşturmayan bir süreç geliştirdik.”

Türkiye’de margarin sektörünün büyüklüğü 2 milyar dolar. Türkiye'de her yıl 800 bin ton margarin üretiliyor.

2007'den beri yok

Türkiye’deki margarinlerde 2007’dan beri trans yağ bulunmadığını dile getiren Yurdagül, şunları söyledi: “Türkiye’deki margarinlerin yüzde 98’ini MÜMSAD üyesi firmalar üretiyor. 2007’den itibaren piyasadaki bütün MÜMSAD üyesi firmalar, tüketici margarinlerindeki trans yağ oranını yüzde 1’in altına düşürdü. Bunu tüketicilere anlatabilmek amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin alarak, yüzde 1’in altında trans yağ içeren ürünlere ‘trans yağ yoktur’ logosu koymaya başladık.”

Dünyada ikinci ülkeyiz

Trans yağın azaltılması konusunda Türkiye’nin ABD’den 11 yıl, Avrupa Birliği’nden 14 yıl ileride olduğunu belirten Yurdagül, şöyle devam etti: “2005’te Avustralya’da trans yağlar yüzde 1’in altına düşürüldü. Biz Avustralya’dan sonra yüzde 1’lik oranla dünyada ikinciyiz. Üstelik bunu gönüllü olarak yaptık. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı sınırlama getirdi. Buna göre; gıdalarda trans yağ içeriği 100 gramda 2 gramı geçemeyecek. 2020 sonuna kadar süre verildi. Biz, Türkiye’nin margarin endüstrisi olarak buna hazırız.”

Rastgele market analizi yapıyor

Türkiye’deki ‘Trans yağ yoktur’ logosu MÜMSAD’a tescilli. Yurdagül, “Sorumluluğumuz gereği 12 yıldır yürüttüğümüz Oto Kontrol Projesi kapsamında marketteki raflardan rastgele ürün alıyoruz. Daha sonra bu ürünlerin trans yağ içeriğini akredite laboratuvarlarda analiz ediyoruz” dedi.

Yurdagül, margarinin özelliklerini şöyle sıraladı:

Tamamen bitkisel yağ içerir.

Kolesterol içermez.

Trans yağ içermez (Yüzde 1’den az).

Doymuş yağ oranı kase margarinlerde yüzde 14-17.

10 gramında 54 Kcal enerji.

Sektörde bir ömür

Yağcılık sektöründe 52 yılı geride bırakan Metin Yurdagül, Henkel Turyağ’da 25 yılı aşkın çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1992’de Ülker Grubu’na katılarak Besler Yağ ve Margarin Fabrikası’nı kurdu. Halen, gıda sektörünün önemli derneklerinden MÜMSAD Başkanlığı'nı yürüten Metin Yurdagül, gıda endüstrisindeki bilgi kirliliğiyle mücadele etmek ve gıda perakendeciliği konusundaki deneyimlerini aktarmak adına ‘Yağcılıkta 52 Yıl’ adlı kitabı yayımladı. Yurdagül kitabında, hem sektörün tarihsel gelişimini hem de doğru bilinen yanlışları bir profesyonelin tecrübeleriyle birlikte anlatıyor.

Hülya Çaylak/ POSTA



