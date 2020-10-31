Yemek Sade ve lezzetli: Margarita pizza tarifi

Sade ve lezzetli: Margarita pizza tarifi

Yemek

Sade ve lezzetli: Margarita pizza tarifi

Az malzemeyle yapılan margarita pizza tarifi kendine hayran bırakan lezzette. Sevdiklerinize hazırlamak için margarita pizza tarifi arıyor ya da margarita pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Margarita pizza yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

31 Ekim 2020, Cumartesi 18:10 Son Güncelleme:
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İtalyan mutfağının en sevilen tariflerinden birisi olan margarita pizza tarifi oldukça kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için margarita pizza tarifi arıyor ya da margarita pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Margarita pizza yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Margarita pizza tarifi

Margarita pizza malzemeleri

  • 1 ölçü pizza hamuru
  • 1 ölçü sos
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 5 domates
  • 1 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri
  • 1 tatlı kaşığı balzamik sirke
  • 3/4 su bardağı kıyılmış fesleğen
  • Tuz
  • Karabiber

Margarita pizza yapılışı

Domatesleri yıkayıp ince dilimleyin. Üzerine sirke, zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip harmanlayın. Hamuru yuvarlak açıp yağlı kağıt üzerine alın. Sosu üzerine sürün. Mozarella peynirini üzerine yayın. Domatesli karışımı da üzerine sürüp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlanmış fırında pişirin. Doğranmış fesleğen serpiştirip sıcak servis yapın.

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