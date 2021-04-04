Kültür & Sanat Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var

Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var

Kültür & Sanat

Margot Robbie: Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik versiyonu var

Oyuncu Margot Robbie, Variety'ye verdiği röportajda Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin 20 saatlik versiyonu olduğunu söyledi.

04 Nisan 2021, Pazar 15:33 Son Güncelleme:
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Independent Türkçe'nin haberine göre, aslında Robbie'ye David Ayer'in yönettiği ve kendisinin Harley Quinn'i canlandırdığı 2016 yapımı Suicide Squad: Gerçek Kötüler'in (Suicide Squad) daha uzun bir versiyonu olup olmadığı sorulmuştu. Oyuncu, Tarantino'nun filminden bahsetmeden önce cevap olarak, "Kişisel nedenlerden ötürü, yaptığım her filmin beş saatlik versiyonlarını izlemek isterim" diyerek şaka yaptı.

20 SAATLİK VERSİYONU VAR

Robbie, "Bir Zamanlar Hollywood'da filminin 20 saatlik bir versiyonu var. Görme fırsatınızın olmadığı ve elbette milyonlarca sebepten son versiyona giremeyen çektiğimiz o kadar çok muhteşem şey var ki" diye ekledi.

'BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA HAKKINDA

2019'da vizyona girmişti ve Robbie, Sharon Tate'i oynamıştı. Film aralarında En İyi Film, Tarantino için En İyi Yönetmen, Leonardo DiCaprio için En İyi Erkek Oyuncu ve Brad Pitt için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (kazandı) ödüllerinin de olduğu 10 farklı Oscar'a aday gösterilmişti.

Quentin Tarantino'nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği film, 161 dakika sürüyor.

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