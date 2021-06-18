Margot Robbie sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler kervanına katıldı. Avustralyalı oyuncu, 23 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından sosyal medyada biraz sessiz kalacağını bildirdiği bir gönderi paylaştı.

30 yaşındaki oyuncu mesajında, "Şimdilik sosyal medyaya veda ediyorum. Ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız Lucky Chap Entertainment adresine göz atın, aksi takdirde şimdilik elveda" diyerek bir öpücük emojisi ekledi.

*Lucky Chap Entertainment, Margot'nun eşi Tom Ackerley ve arkadaşları Sophia Kerr ve Josey McNamara ile birlikte sahip olduğu film ve TV yapım şirketi.