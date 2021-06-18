Magazin Margot Robbie'den veda mesajı

Margot Robbie'den veda mesajı

Magazin

Margot Robbie'den veda mesajı

Oyuncu Margot Robbie 23 milyon takipçisi olduğu Instagram'ı ve diğer sosyal medya hesaplarını kapattı. Avustralyalı oyuncu sosyal medyada biraz sessiz kalacağını bildirdiği bir gönderi paylaştı.

18 Haziran 2021, Cuma 00:11 Son Güncelleme:
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Margot Robbie sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler kervanına katıldı. Avustralyalı oyuncu, 23 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından sosyal medyada biraz sessiz kalacağını bildirdiği bir gönderi paylaştı.

30 yaşındaki oyuncu mesajında, "Şimdilik sosyal medyaya veda ediyorum. Ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız Lucky Chap Entertainment adresine göz atın, aksi takdirde şimdilik elveda" diyerek bir öpücük emojisi ekledi.

*Lucky Chap Entertainment, Margot'nun eşi Tom Ackerley ve arkadaşları Sophia Kerr ve Josey McNamara ile birlikte sahip olduğu film ve TV yapım şirketi.

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