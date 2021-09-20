Margün Enerji'nin halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı. Halka arz ile ilgili olarak, payların dağıtımının Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşırken, Margün Enerji halka arz tarihleri ve hisse fiyatları ve da belli oldu…

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon TL'de 410 milyon TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu; SPK tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MARGÜN ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Margün Enerji’nin 1 TL nominal değerdeki 100 milyon adet payları 8,30 TL’den satılacak.

Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek.

MARGÜN ENERJİ HAKKINDA

Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye’nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor. ​​​​​​​