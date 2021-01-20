Magazin Maria Sharapova'nın 400 bin dolarlık nişan yüzüğü!

Maria Sharapova'nın 400 bin dolarlık nişan yüzüğü!

Magazin

Maria Sharapova'nın 400 bin dolarlık nişan yüzüğü!

Uzun süredir aşk yaşadığı Alexander Gilkes ile evlilik yolunda ilk adımı atan Rus tenisçi Maria Sharapova, nişan yüzüğü ile magazin gündemine geldi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 15:32 Son Güncelleme:
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Beş kez Grand Slam şampiyonu olan Rus tenisçi Maria Sharapova, 2020'nin son günlerinde yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Alexander Gilkes'ten evlilik teklifi aldı. Gilkes ile nikah masasına oturmak için hazırlık yapan Sharapova, beş karatlık nişan yüzüğü ile adından söz ettirdi.

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Instagram hesabından 2020 yılını değerlendirdiği bir paylaşımda bulunan 33 yaşındaki sporcu, iri taşlı elmas yüzüğünü gözler önüne serdi. Ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan beş karatlık yüzüğün 400 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) değerinde olduğu öğrenildi. Bir altın levha üzerine oturtulan yüzük, Gilkes tarafından ısmarlandı ve özel olarak tasarlandı.

'Bu bizim küçük sırrımız'

Alexander Gilkes ile hayatını birleştirmeye karar veren Maria Sharapova, mutlu haberi geçtiğimiz yıl aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Gilkes'ten evlenme teklifi alan 33 yaşındaki Rus tenisçi, gönderisinde "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?" ifadelerini kullanmıştı.

Alexander Gilkes de sevgilisi ise çekilen karesine "Evet' diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum" notunu düşmüştü.

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