Futbol Mariano Diaz corona virüse yakalandı

Mariano Diaz corona virüse yakalandı

Futbol

Mariano Diaz corona virüse yakalandı

La Liga ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, Kovid-19'a yakalandı.

28 Temmuz 2020, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı ve protokoller gereği evinde karantinaya girdiği belirtildi. İspanyol basını ise Diaz'ın, Real Madrid'in 7 Ağustos'ta Manchester City ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini yazdı.

Mariano Diaz, Real Madrid'de bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

AA


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