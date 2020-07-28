Mariano Diaz corona virüse yakalandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı ve protokoller gereği evinde karantinaya girdiği belirtildi. İspanyol basını ise Diaz'ın, Real Madrid'in 7 Ağustos'ta Manchester City ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini yazdı.

Mariano Diaz, Real Madrid'de bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

AA







