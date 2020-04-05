Fanatik'te yer alan habere göre, Radio Itatiaia'daki gazeteci Claudio Rezende, Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro'nun, sağ bek arayışlarında hedefi Galatasaraylı Mariano'ya yönelttiğini yazdı. Galatasaray'la olan sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek olan Mariano, 2008 yılında Atletico Mineiro'da kısa bir süre kiralık olarak forma giymişti.

Mineiro kendi sağ beki Patric'in ayrılmasının ardından ilk seçenek olarak Mariano'yu almak istiyor. Mineiro'nun başında olan Jorge Sampaoli, Sevilla'dan eski öğrencisi Mariano'yo kadroda görmek istiyor.

Galatasaray ise Mariano'nun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.



