Futbol Mariano'ya Brezilya'dan talip var

Mariano'ya Brezilya'dan talip var

Futbol

Mariano'ya Brezilya'dan talip var

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano'ya ülkesinden talip var. 3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Mariano için Atletico Mineiro devrede.

05 Nisan 2020, Pazar 12:24 Son Güncelleme:
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Fanatik'te yer alan habere göre, Radio Itatiaia'daki gazeteci Claudio Rezende, Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro'nun, sağ bek arayışlarında hedefi Galatasaraylı Mariano'ya yönelttiğini yazdı. Galatasaray'la olan sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek olan Mariano, 2008 yılında Atletico Mineiro'da kısa bir süre kiralık olarak forma giymişti.

Mineiro kendi sağ beki Patric'in ayrılmasının ardından ilk seçenek olarak Mariano'yu almak istiyor. Mineiro'nun başında olan Jorge Sampaoli, Sevilla'dan eski öğrencisi Mariano'yo kadroda görmek istiyor.

Galatasaray ise Mariano'nun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.


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