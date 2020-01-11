‘Marilyn cinayetiʻnin kutusu bulundu

Marilyn Monroe’nun 1962’de henüz 34 yaşında ölümüne dair şüpheler sürüyor. Depresyon ilaçları kullanan Monroe’yu odasında psikiyatrı Ralph Greenson ölü bulmuştu. Greenson’ın Monroe’ya kasten fazla doz ilaç verdiği iddia edilmişti.

Mühürlü bir kutu bulundu

ABD’nin California Üniversitesi’ndeki kütüphanede Greenson’a ait mühürlü bir kutu bulundu. 2039’a kadar açılması yasak olan kutuda Monroe’ya ait belgeler de var. Dedektifler, kutuda Monroe’nun intihar değil cinayet kurbanı olduğunu kanıtlamaya yeterli belge olduğunu iddia etti.