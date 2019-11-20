Efsane Hollywood yıldızı Marilyn Monroe, halen dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul ediliyor. Monroe, yaşadığı dönemde çekiciliği ve cesur tarzıyla erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyordu. Bazı kadınlar onun tarzını aşırı bulsa da, çoğu kadın Marilyn Monroe'nun güzelliğine ulaşmak istiyordu. 1950'li yılların modasına ve güzellik anlayışına da yön veren Monroe'nun gizli kalmış bir güzellik sırrı, sınıf arkadaşı tarafından açığa çıkarıldı. Marilyn Monroe ile gençliğinde aynı oyunculuk okuluna giden sınıf arkadaşı Renee Taylor “Marilyn her gün tüm vücudunu vazelinle kaplar, sonra da 3 saatlik sıcak banyo yapardı. Hayatımda gördüğüm en parlak cilde sahip kadındı” dedi.

36 yıllık ömrüne "Niagara", "Bazıları Sıcak Sever", "Yaz Bekarı" gibi onlarca film sığdıran, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ikonlarından biri olan Marilyn Monroe, 5 Ağustos 1962'de evinde ölü bulundu. Monroe'nun ölümüne dair hala komplo teorileri var. Ancak yapılan resmi açıklamada, Marilyn Monroe'nun aşırı doz ilaç kullanarak hayatına son verdiği yönünde.

Monroe ölümün ardından, 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün tüm zamanların en büyük kadın film yıldızları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

En ünlü cümlesi

Marilyn Monroe, daha önce bir paparazinin 'İç çamaşırı giyiyor musunuz?' sorusuna, 'Hayır, sadece Chanel 5 parfümünü sıkıyorum' cevabını vermişti.

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