Türkiye Marinada demirli teknede çıkan yangın korkuttu

Marinada demirli teknede çıkan yangın korkuttu

Türkiye

Marinada demirli teknede çıkan yangın korkuttu

Antalya'da, marinada demirli teknede çıkan yangın diğer teknelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

17 Mayıs 2020, Pazar 00:15 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki marinada çıktı. Marinada demirli ticari faaliyet yürüten tekneden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın, demirli diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Tekne karaya çıkarılırken, itfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA

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