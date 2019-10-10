Dünyada uzun zamandır bir arada anılan ve iç içe geçmeye başlayan golf ve yat sahipliğinin ülkemizde de yeni yeni bir araya gelmeye başlaması üzerine, düzenlenen bir turnuvada ilk defa “Yat Sahipleri Kategorisi” özel ödüllerinin de sahibini bulacağı “MARINBASE Yachting Golf Cup 2019”da, Kemer Country Club hem yat sahipleri hem de golf tutkunları büyükler ve çocuklar için çok özel bir hafta sonuna ev sahipliği yapacaktır.

MARINBASE Yachting Golf Cup 2019, 11 Ekim 2019’da Junior Golf Cup ile başlayacak, ve 13 Ekim Pazar günü turnuva üçüncü gününün ardından saat 17.00’de düzenlenecek ödül töreni ile son bulacaktır.