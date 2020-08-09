Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Beşiktaş'ın transfer gündeminde alan yer alan yıldız oyuncu Mario Balotelli, taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi.
09 Ağustos 2020, Pazar 22:19 Son Güncelleme:
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Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Mario Balotelli sürpriz bir harekete imza attı.
İtalyan golcü, siyah-beyazlı taraftarların taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi.
Balotelli'nin cevabında kalp emojisi yer aldı.
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