Futbol Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Futbol

Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde alan yer alan yıldız oyuncu Mario Balotelli, taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi.

09 Ağustos 2020, Pazar 22:19 Son Güncelleme:
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Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Mario Balotelli sürpriz bir harekete imza attı.

İtalyan golcü, siyah-beyazlı taraftarların taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi.

Balotelli'nin cevabında kalp emojisi yer aldı.


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