Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Mario Balotelli sürpriz bir harekete imza attı.

İtalyan golcü, siyah-beyazlı taraftarların taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi.

Balotelli'nin cevabında kalp emojisi yer aldı.







