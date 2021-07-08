30 yaşındaki forvet Mario Balotelli Adana Demirspor'un yeni transferi oldu. Son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza forması giyen İtalyan forvet, geçtiğimiz sezon Monza formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yapma başarısı göstermişti. İşte, Mario Balotelli'nin biyografisi...

MARİO BALOTELLİ KİMDİR?

Tam adı Mario Barwuah Balotelli olan oyuncu 1990 yılında İtalya'nın Palermo şehrinde dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde oynayan Gana asıllı futbolcu, 2010-2018 yılları arasında İtalya millî futbol takımında da forma giydi.

Futbola 5 yaşında San Bartolomeo'da başladı, 12 yaşında Lumezzane ile kariyerine devam etti. 2007 yılında Inter ile sözleşme imzalayarak büyük bir ivme kazandı.

Balotelli'nin disiplinsiz davranışlarından dolayı Inter kariyeri çok da uzun sürmedi.

Balotelli, Ağustos 2010'da İngiliz devi Manchester City ile sözleşme imzaladı.

2010 yılında Fildişi Sahili ile yapılan hazırlık maçında ilk kez İtalya millî futbol takımı formasını da giydi.

MİLAN VE LİVERPOOL KARİYERİ

2012-13 sezonunda Milan'a transfer oldu. Milan formasıyla çıktığı ilk resmi maçta 2 gol kaydetti.

2014-15 sezonunda Liverpool FC'ya 20 Milyon € karşılığında transfer oldu.

FRANSA GÜNLERİ

31 Ağustos 2016'da bonservis bedeli olmadan Nice takımına katıldı.

23 Ocak 2019'da Nice ile sözleşmesini feshetti ve sezonun sonuna kadar Marsilya ile sözleşme imzaladı.

İTALYA'YA DÖNÜŞ

18 Ağustos 2019'da Brescia'ya bedelsiz olarak transfer oldu.

Haziran ve Temmuz 2020'de çok kez antrenmanı kaçırmasının ardından sözleşme feshedildi.

Aralık 2020'de Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie B takımı Monza'ya yedi aylık bir sözleşmeyle transfer oldu.

ADANA DEMİRSPOR'A GELDİ

7 Temmuz 2021'de Adana Demirspor'a transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.



