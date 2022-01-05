Mario 'Eyşan' Gomez ezelden beri bunu bekliyordu: Yönetici oluyor

Aktif futbolculuğunu sonlandırdıktan sonra futbol yorumculuğu yapan Mario Gomez, bu kez futbolda yöneticilik işine giriyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Red Bull’un uluslararası futbolunda görev alacak.

Mario Gomez’in, Red Bull Leipzig, New York Red Bulls ve Bragantino olmak üzere üç takımın spor yönetimini destekleyeceği bildirildi. Leipzig Genel Menajeri Oliver Mintzlaff konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mario Gomez’in Red Bull uluslararası futbol takımının direktörü olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendisi, enerjisi, coşkusu ve iş azmiyle tam bir takım oyuncusu.”

Alman futbolunun yetiştirdiği en iyi golcülerden olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Gomez’in yeni görevinde üç kulübü kapsayacak şekilde stratejik planlama ve yapısal konular ile ilgileneceği belirtildi.

Milliyet Skorer