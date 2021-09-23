Futbol Mario 'Eyşan' Gomez futbolda yönetici olmaya hazırlanıyor

Mario 'Eyşan' Gomez futbolda yönetici olmaya hazırlanıyor

Futbol

Mario 'Eyşan' Gomez futbolda yönetici olmaya hazırlanıyor

Beşiktaş taraftarının yarım kalan aşkı ve kapanmayan yarası Mario Gomez futbola dönüyor. Saha içine değil tribüne yönelecek olan Gomez, RedBull'un organizasyonlarından birinde yönetici olacak.

23 Eylül 2021, Perşembe 12:39 Son Güncelleme:
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SkySports'ta yer alan habere göre, Mario Gomez futbola yönetici olarak dönüyor. RedBull Genel Müdürü Oliver Mintzlaff ile görüşen Gomez, şirketin futbol yatırımı yaptığı kulüplerden birinde yöneticiliğe başlayacak. Bu kulübün Brezilya ekibi RB Bragantino olacağı iddia ediliyor.

Gomez'in tecrübe kazandıktan sonra organizasyona dahil olan diğer kulüplere geçeceği tahmin ediliyor. RedBull'un bünyesinde Salzburg, Leipzig, New York, Bragantino, Gana gibi takımlar var.

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