Mario 'Eyşan' Gomez futbolda yönetici olmaya hazırlanıyor

SkySports'ta yer alan habere göre, Mario Gomez futbola yönetici olarak dönüyor. RedBull Genel Müdürü Oliver Mintzlaff ile görüşen Gomez, şirketin futbol yatırımı yaptığı kulüplerden birinde yöneticiliğe başlayacak. Bu kulübün Brezilya ekibi RB Bragantino olacağı iddia ediliyor.

Gomez'in tecrübe kazandıktan sonra organizasyona dahil olan diğer kulüplere geçeceği tahmin ediliyor. RedBull'un bünyesinde Salzburg, Leipzig, New York, Bragantino, Gana gibi takımlar var.