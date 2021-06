Mario Frangoulis: Anneannem İstanbulluydu

Türkler sizi neden bu kadar seviyor?

Kültürlerimiz benziyor. Müziğin de bizi bir araya getiren bir köprü olduğuna inanıyorum. Türk seyircisine bayılıyorum. Çünkü konserlerimde aldığım reaksiyon her zaman tutku dolu. Benim de en sevdiğim Türk müzisyen Zülfü Livaneli! Maestro Livaneli bizim için Mikis Theodorakis gibi. Bunlar hem iyi müzisyenler hem de barış için çalışan harika insanlar.

Türkiye ile bağlantınız nedir?

Büyükannem Eftichia, bir İstanbul hanımefendisiydi. İstanbul’un güzelliklerini anlatırdı. Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Feryal Türkoğlu ile Antalya ve İstanbul’da konserlerimiz oldu. 2019’da Zülfü Livaneli’nin sahnesine konuk oldum.

Türkiye’de kaç konser yaptınız?

O kadar çok ki. İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum. Efes Antik Tiyatrosu, Antalya’da Aspendos, Bergama Antik Tiyatrosu, Topkapı Sarayı bahçesi...

Bir Avrupalı olarak neden bu albümü yaptınız?

‘Blue Skies-An American Songbook’ Amerikalı bestecilerin şarkılarından oluşuyor. Ama daha önemlisi geçmişin harika şarkıcıları için yazılmış güzellik dolu parçaları içeren bir antoloji. Ben de dinleyerek büyüdüğüm bu şarkıları seçtim.

Hazırlık süreci nasıl gelişti?

Sekiz ay boyunca listesini çıkardığım 200 şarkının arasından 30 tanesini seçtim. Bu albüm aynı zamanda bir konser. DVD olarak da piyasaya çıktı. Albümün özel konuğu, Chicago’lu caz sanatçısı Tammy McCann.

Albümde favorileriniz?

‘I Get A Kick Out Of You’, ‘My Baby Just Cares For Me’, ‘We Kiss In A Shadow’, ‘De- Lovely’, ‘Blue Skies’ ve Manos Hadjidakis imzalı ‘In the Cool of the Day’. Bir de ‘New York, New York’ gençliğimde oraya gitmek istediğim günleri hatırlatıyor.

Yakında Türkiye’de konser planı var mı?

Türkiye’yi en kısa zamanda tekrar ziyaret edip dostluk ve müzik aşkımızı paylaşmak istiyorum. Umarım Türk organizatörler bizi davet ederler.