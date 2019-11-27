Galatasaray bu sezon son dakikada yediği gollerin ceremesini çekmeye devam ediyor. Gol bulmakta zorlanan Sarı Kırmızılılar, tek farklı öne geçtiği maçlarda da ikinci golü bulmak yerine tamamen kapanıp süreye oynuyor.

Bu durum ise Galatasaray için maçların son dakikalarını adeta cehenneme çeviriyor.

Bu sene birçok maçta 3 puanı almayı son dakikalarda kaçıran Aslan, Brugge karşısında da aynı sorunu yaşadı. Maçın Galatasaray adına iyi isimlerinden Lemina ise takım arkadaşlarına karşı oldukça sitemliydi.









"Fedakarlık eksik"

Lemina maç sonu verdiği röportajda "Golü yedikten sonra kızdım çünkü elimizden 3 puan gitti. Hep son dakikalarda gol yiyoruz. Sanırım fedakarlık eksik, bu yüzden böyle oluyor" diyerek açıkça şikayetçi oldu.

Golün ardından en çok yıkılan isim de yine Lemina'ydı. Adeta yıkılan oyuncunun arkadaşlarına kızdığı görüldü.

Gabonlu orta sahanın Galatasaray'da kiralık olarak forma giymesine rağmen takımı bu denli sahiplenmesi ise dikkat çekti.



