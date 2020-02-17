Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının ardından bugünü yenilenme idmanı yaparak geçirdi.

Malatyaspor karşısında oynayan oyuncular rejenerasyon yaparken, diğer oyuncular ise normal antrenman yaptı.

Antrenmanlarda Marcelo Saracchi kendisi için hazırlanan özel programla çalışırken, Malatyaspor karşısında sağ üst arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan Mario Lemina yer almadı.

Lemina, Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyor fakat durumu yarınki MR'dan sonra belli olacak.

Galatasaray'ın bu sezonki değişmez isimlerinden olan ve orta sahada dinamo görevi gören Lemina, takımın en önemli oyuncularından.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına Çarşamba günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek. Lemina da duruma göre bu antrenmanda yer alacak.