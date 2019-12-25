Arap Yarımadası'nın son yolcusu Mario Mandzukic oldu.

Hırvat forvet, Katar takımlarından Al-Duhail'le sözleşme imzaladı. Sözleşme 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak ve Al-Duhail, Juventus'a herhangi bir ücret ödemeyecek.

Mandzukic ve Juventus, Nisan 2019'da yeni sözleşme imzalamış ve 2021'ye kadar anlaşmaya varmıştı. Yeni sözleşmeden 8 ay sonra ayrılık kararı alındı. Ayrılık kararında Mandzukic'in Maurizio Sarri tarafından kadroda düşünülmemesi ve kadroda hiç şans bulamaması etkili oldu.





Mandzukic'in Juventus'taki en iyi anları





Yıllık kazancı çok yüksek

Mario Mandzukic'in adı uzun süredir Manchester United'la anılıyordu. 33 yaşındaki oyuncu için 1 senedir girişimlerde bulunan Kırmızı Şeytanlar, haftalık 150 bin sterlin, yani yıllık yaklaşık 9 milyon euro maaş önermişti.

Mandzukic ise Juventus'la Nisan ayında imzaladığı sözleşmeden yıllık net 4 milyon euro kazanıyordu.

Manchester United'un teklifini reddeden Mandzukic, Al-Duhail'den yıllık net 10.5 milyon euro kazanacak. Al-Duhail transferi Twitter'dan böyle duyurdu.