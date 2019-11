2013 yılında çıkardığı Journey şarkısı ile Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan İsrailli kamança sanatçısı Mark Eliyahu, 6 Aralık'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Filarmoni orkestrasıyla birlikte Nobel Ödülü gecesinde çalan, Kudüs Piyor Festivali’nden Uluslararası Ud Festivali’ne, Krakow Yahudi Festivali’nden, İtalya'daki prestijli Fabrica Festivali gibi festivallerde hayranlıkla izlenen, Paris Pompidou Center'daki şehir konseri ile efsaneleşen ve Türk, Arap, Azeri ve İran kültürlerinin müziğini derinden etkilediğine inanan Mark Eliyahu, izleyenlerini büyülüyor.





Mark Eliyahu kimdir?

Mark Eliyahu, henüz 14 yaşındayken müzikle tanıştı.

Mark Eliyahu, ünlü besteci ve kompotizor Piris Eliyahu'nun oğlu. üzikle nefes alınan bir ortamda büyüyen, müzikolog, besteci ve tar sanatçısı babasından aldığı mirasla yola koyulan Mark Eliyahu, kemanda aradığını bulamayıp Türk, İran ve Azeri müziğine yöneldi. İrlandalı-Yunan Ross Dally ve Bakülü müzisyen Adalat Vazirov'ın öğrencisi oldu.

1999'da İsrail'e yerleşti. Babasıyla birlikte "The Spirit of the East" albümünü yaptı, ve babasıyla beraber turladı.

2012 yapımı filmde Lyudmila Markeliya ve Marketa Seliyah Franklin ile birlikte rol alan Eliyahu, böylece ilk ve şimdilik tek oyunculuk deneyimini de yaşamış oldu.