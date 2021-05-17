Magazin Mark Wahlberg baklavaya bayıldı

Mark Wahlberg baklavaya bayıldı

Magazin

Mark Wahlberg baklavaya bayıldı

Dünyaca ünlü aktör Mark Wahlberg, Nusret'in Beverly Hills'de açtığı yeni restoranında arkadaşları ile akşam yemeği yedi. Ünlü şef, Mark Wahlberg ile özel olarak ilgilendi ve masasında klasik et kesme ve tuzlama şovunu yaptı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 13:46 Son Güncelleme:
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Daha sonra baklavayı test eden Mark Wahlberg, milli tatlımızın tanıda hayran kaldı. Yeni film Father STU için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu rol gereği aldığı kilolarla dikkat çekti. Yakın zamanda ailesi ile birlikte yaz tatili icin Avrupa gezisine çıkacak olan Wahlberg en kısa zamanda Türkiye'de tatil yapmak istediğini söyledi.


Yemek sırası ve sonrasında Wahlberg, restoranda bulunan hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Yemekte Wahlberg'e Kelebek yazarı Barbaros Tapan da eşlik etti.


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