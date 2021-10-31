Zuckerberg, konu hakkında, "Şimdiye kadar yapılmış en büyük oyunlardan biri olduğunu düşündüğüm bu yeni sürüm, oyunculara bu ikonik açık dünyayı sanal gerçeklikte deneyimlemenin tamamen yeni bir yolunu sunacak" dedi.

Oculus'un internet sitesinde Grand Theft Auto: San Andreas için "Bugün Connect'te Rockstar Games klasiği Grand Theft Auto: San Andreas'ın Quest 2 için geliştirilmekte olduğunu duyurduk. Oyunların en ikonik açık dünyalarından birini deneyimlerken Los Santos, San Fierro ve Las Venturas'a yeni bir bakış açısı edin. Bu uzun yıllar süren bir proje ve size daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz" sözlerine yer verildi.

GTA serisi için VR modu ilk defa yapılmasa da resmi olarak ilk defa gerçekleştiriliyor.