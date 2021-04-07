Mark Zuckerberg, WhatsApp değil Signal kullanıyor

Kısa süre önce Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri bir hacker platformunda çevrim içi yayımlandı. Büyük etki yaratan bu haber ardından milyonlarca kişiye şifresini değiştirme uyarısı yapılmıştı. Hatta sızdırılan kullanıcı bilgileri arasında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'e ait bilgilerin de yer aldığı iddia edilmişti. Bu kapsamda Zuckerberg’in WhatsApp değil Signal uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

Zuckerberg'in bilgilerinin sızdırıldığını söyleyen güvenlik uzmanı Dave Walker, ulaştığı bilgiler ışığında ünlü CEO'nun telefon numarasına ulaştığını Twitter üzerinden bildirdi. Bu sayede hani mesajlaşma uygulamasını kullandığına ulaşan Walker, Twitter'dan konu hakkında bazı detaylar paylaştı.

Walker, Facebook kurucusunun kişisel bilgilerinin kendi platformundan sızdırılmış oluşunu, ironik olarak nitelendirdi.

Zuckerberg'in Signal’ı kullanması elbette ses getirdi. Ancak şu da var ki ortaya çıkan telefon numarası gerçekten Zuckerberg’in olmayabilir. Ayrıca bu duruma Facebook CEO’sunun WhatsApp’ı kullanmadığı anlamına da gelmiyor.