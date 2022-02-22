Mark Zuckerberg’in ablasından milyon dolarlık kripto kampanyası

Milliyet'in haberine göre, dünyanın şu anda en genç zengini olan 37 yaşındaki ABD'li milyarder Mark Zuckerberg, Facebook'u kurarak başlattığı teknolojiyi ticarileştirme fonksiyonunu daha da büyüterek sürdürüyor. Yoluna Facebook'un adını Meta yaparak devam eden ve sosyal medya holdinginde Instagram ile WhatsApp da bulunan Mark Zuckerberg'in ablası da kripto (dijital) para sektöründe boy gösterdi. 39 yaşındaki abla Randi Zuckerberg, 10 yıl çalıştığı Facebook'tan bir süre önce ayrıldı.

ADELE'İN HELLO ŞARKISINDA KAMPANYA

Bu ayrılıkla ilgili Facebook'ta kadın çalışanların az olmasına tepki gösterdiği de iddia edilen Randi Zuckerberg, daha fazla kadını kripto para sektörüne çekmek için bir reklamda rol aldı. Şimdi kripto para birimi OKCoin'in marka danışmanlığını yürüten Randi Zuckerberg, İngiliz şarkıcı Adele'in "Hello" (Merhaba) şarkısının parodisi olan reklamda "Kripto para birimini takas etmeyi öğrenmek ister misiniz?" ifadesini kullandı.

OKCoin firmasının da kadınların kripto para sektörüne çekilmesi için yapılacak kampanyalara bir milyon dolar ayırdığı belirtildi. Girişimci, yatırımcı, yazar, yapımcı, Zuckerberg Media ile Zuckerberg Enstitüsü'nün kurucusu ve CEO'su Randi Zuckerberg, 2008'de de Pussycat Dolls'un "Don't cha" adlı şarkısından esinlenerek bir Apple iPhone müzik videosu yapmıştı. Öte yandan Randi Zuckerberg'in Facebook'taki iş deneyimi hakkında "10 yıl boyunca her odada tek kadın olmaktan nefret ettim" demesi, kripto para reklamının bir parçası olarak görüldüğünden samimi bulunmadı.







