Instagram’ın TikTok rakibi yeni video ürünü ve Reels’i kullanıma açmasından sonra Facebook hisselerinde yüzde 6'ya kadar yükselme yaşanırken Facebook’un yüzde 13’ünü elinde tutan Zuckerberg’in kişisel serveti de 100 milyar doları gördü.

Business Insider'ın haberine göre Zuckerberg, böylece Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile birlikte bu barajı aşan üç isimden biri oldu.

Zuckerberg’ün serveti sadece bu sene 22 milyar dolar yükselirken Jeff Bezos bu sene kişisel servetine 75 milyar dolar ekledi.

Corona virüs salgını sırasında dünya genelinde insanların internet üzerinden alışveriş ve sosyalleşmeye yönelmesi ve daha fazla online içerik izlemesiyle Facebook, Amazon, Apple ve Google gibi şirketler kârlarını büyük oranda artırmıştı.

Facebook’un hisselerinin değer kazanmasının, TikTok’a karşı Instagram Reels adlı programını duyurması olduğu ifade edildi. Yatırımcıların bu açıklamadan sonra Facebook hisselerine karşı ilgisinin arttığı belirtildi.

Sosyal medya platformu Facebook geçtiğimiz hafta, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021'e kadar uzattığını da duyurmuştu.