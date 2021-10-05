Yaşanan erişim sorunu Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel servetine de hemen olumsuz yansıdı. Kesinti Zuckerberg'in servetini yaklaşık 3 saatte 6,7 milyar dolar eritti. Zuckerberg, Forbes Real-Time verilerine göre, dünyanın en zenginleri listesinde altıncı sıraya düştü. Aynı zamanda Facebook'un hisseleri, kesintinin ilk 3 saati ardında %5 değer kaybı yaşadı.

Facebook başkanı, serveti 117.8 milyar dolar olan Oracle yazılım geliştiricisinin kurucu ortağı Larry Ellison'a karşı en zengin insanlar listesinde beşinci sırayı kaybetti.

Zuckerberg'in kişisel servintinden yaşadığı bu kayıp, ilerleyen saat ve günlerde daha ciddi boyutlara ulaşabilir. Facebook, Bloomberg'e göre Eylül ayının ortasından itibaren %15, sadece kesintilerin yaşandığı 4 Eylül akşamı ve gecesi +%5 oranında değer kaybı yaşadı.





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