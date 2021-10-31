Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan ‘metaverse’ün perşembe günü gerçekleşen sunumunda, izleyicilerin ‘esrarengiz’ ve ‘absürt’ bulduğu ayrıntı, Meta tanıtımının önüne geçti.

Mark Zuckerberg'in oturma odası olduğunu varsayılan yerde gerçekleşen sunum sırasında bir rafta duran barbekü sos, kafa karışıklığı yaratarak internette alay konusu oldu.

2015 yılına göndermeymiş

Barbekü sosun ürün yerleştirmesi olduğunu düşünenler kadar, Zuckerberg’ın bu sos markasını gerçekten çok sevdiği için salonunda sergilediğini yazanlar da oldu. Dikkatli izleyiciler ise olayın aslını keşfetti.

Tartışma yaratan dekorun, Zuckerberg tarafından yıllar önce yapılan bir sunuma atıfta bulunmak için konduğu ortaya çıktı. 2015 yılında Facebook Live özelliğini tanıtırken bir yandan da barbekü yapan Zuckerberg, 32 dakikalık sunum sırasında 13 kez ‘et’ kelimesini söylemiş ve söz konusu olan sosu çokça dillendirmişti.

Gizemin çözülmesinin ardından olayı şirin bulanların yanı sıra ciddi suçlamalarla yargılanan Zuckerberg’i eleştirenler de oldu.