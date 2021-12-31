Mark Zuckerberg’ten çalışanlarına: Hiçbir şey için özür dilemeyin

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Zuckerberg’ün çalışanlarını özür dilememeye ve olumsuz eleştiriler karşısında basına karşı daha sert olmaya teşvik ettiğini belirtti.

Yeni şirket politikasının ret üzerine kurulu olduğu belirtilen haberde, çalışanlara “sicilinizi savunun” uyarısı yapıldı. Facebook’un kârı önceleyen politikaları kapsamında ayrılıkçı ve nefret içerikli gönderileri kaldırmadığı ve ön plana çıkardığı ortaya çıkmıştı.

Meta çatısı altındaki Facebook’un Myanmar’da Müslümanlara yönelik soykırım dahil olmak üzere pek çok olayda parmağı olduğu düşünülüyor.