Mark Zuckerberg’ten çalışanlarına: Hiçbir şey için özür dilemeyin
Eski çalışanı Frances Haugen’ın kirli çamaşırlarını ortaya dökmesinden sonra eleştiri okları üzerine dönen Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün çalışanlarına 'hiçbir şey için özür dilemeyin' talimatı verdiği ortaya çıktı.
31 Aralık 2021, Cuma 10:21 Son Güncelleme:
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Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Zuckerberg’ün çalışanlarını özür dilememeye ve olumsuz eleştiriler karşısında basına karşı daha sert olmaya teşvik ettiğini belirtti.
Yeni şirket politikasının ret üzerine kurulu olduğu belirtilen haberde, çalışanlara “sicilinizi savunun” uyarısı yapıldı. Facebook’un kârı önceleyen politikaları kapsamında ayrılıkçı ve nefret içerikli gönderileri kaldırmadığı ve ön plana çıkardığı ortaya çıkmıştı.
Meta çatısı altındaki Facebook’un Myanmar’da Müslümanlara yönelik soykırım dahil olmak üzere pek çok olayda parmağı olduğu düşünülüyor.