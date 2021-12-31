Bilim & Teknoloji Mark Zuckerberg’ten çalışanlarına: Hiçbir şey için özür dilemeyin

Mark Zuckerberg’ten çalışanlarına: Hiçbir şey için özür dilemeyin

Bilim & Teknoloji

Mark Zuckerberg’ten çalışanlarına: Hiçbir şey için özür dilemeyin

Eski çalışanı Frances Haugen’ın kirli çamaşırlarını ortaya dökmesinden sonra eleştiri okları üzerine dönen Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün çalışanlarına 'hiçbir şey için özür dilemeyin' talimatı verdiği ortaya çıktı.

31 Aralık 2021, Cuma 10:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Zuckerberg’ün çalışanlarını özür dilememeye ve olumsuz eleştiriler karşısında basına karşı daha sert olmaya teşvik ettiğini belirtti.

Yeni şirket politikasının ret üzerine kurulu olduğu belirtilen haberde, çalışanlara “sicilinizi savunun” uyarısı yapıldı. Facebook’un kârı önceleyen politikaları kapsamında ayrılıkçı ve nefret içerikli gönderileri kaldırmadığı ve ön plana çıkardığı ortaya çıkmıştı.

Meta çatısı altındaki Facebook’un Myanmar’da Müslümanlara yönelik soykırım dahil olmak üzere pek çok olayda parmağı olduğu düşünülüyor.

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
2022'de de kazandıracak öneriler
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oyunseverler için Xbox belgeseli "Power On: The Story of Xbox"