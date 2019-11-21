Davetlerin gözde ismi, Instagram’ın stil ikonu haline geldi. Kozmetik ve tekstil markaları Nazlı Kayı’nın peşine düşmüş.

Yüksek ücretler karşılığında Instagram’da paylaşım yapması, reklam yüzü olması, bazı davetlerin ev sahipliğini üstlenmesi isteniyormuş.

Aylık kazancı 80-100 bin TL'ye kadar yükselmiş

Teklifleri ince eleyip sık dokuyan, sevgilisi Hacı Sabancı'ya da danışan Nazlı Kayı'nın aylık kazancı 80-100 bin TL'ye kadar yükselmiş.

En pahalı paylaşımlar

Instagram’da bir paylaşım karşılığında en yüksek ücret talep eden isimler Yasemin Özilhan ile Nebahat Çehre.

Her markayı kabul etmeyen Yasemin Özilhan’ın bir paylaşımı 40 bin TL. Kozmetik markalarının peşinden koştuğu Nebahat Çehre ise 50 bin TL istiyor.

Beren Saat ile Tuba Büyüküstün 100 bin TL’lik tek paylaşımlık teklifleri bile geri çeviriyor. Bu konudaki dünya rekorlarına gelince... Kozmetik milyarderi Kylie Jenner’ın bir paylaşımı 1 milyon dolar (5 milyon 700 bin TL). Juventus’da oynayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun bir paylaşımı ise 1.4 milyon dolar (7 milyon 900 bin TL).

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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