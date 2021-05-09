Markanı tescil ettir, hakkını koru

Hemen hemen her alanda sahte ürünle karşılaşmak mümkün. En fazla da tekstil, ayakkabı ve çanta gibi sektörlerdeki tanınmış markalar taklit edilerek pazarlarda veya online mecralarda satışa sunuluyor. Bir suç teşkil eden taklit konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli mücadeleyi yürütüyor. Onlardan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescil ile koruma altına alınmasını sağlayarak, marka taklidi durumunda hak sahiplerinin geniş hukuki haklara kavuşmasına aracılık ediyor.

E-TİCARET ETKİLİ

POSTA’ya açıklamalarda bulunan Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, pandemi süreciyle birlikte daha çok kullanılan e-ticaret mecrasının, taklit ürünlerin satışına da fazlasıyla aracılık ettiğini belirtti. Asan, “Kurumumuzca tescil edilerek korunan sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil eden ürünlerin sosyal ağlar veya e-ticaret platformları üzerinden ticarete konu edilmesi halinde, hak sahiplerinin şikayetiyle gerekli ciddi tedbirler adli makamlar tarafından alınmaktadır. Sorumlulara para veya hapis cezası verilebilmektedir” diye konuştu.

FARKINDALIK EĞİTİMİ

Yeni iş kuran veya farklı sektörlere giren vatandaşta, haklarını arayabilmeleri açısından çok önemli olan ‘marka tescili’ konusunda bilinç düşük. Bu bilincin artırılabilmesi için kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Habip Asan, “Girişimciler, akademisyenler, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), araştırma geliştirme (Ar-Ge) merkezi çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları gibi çok sayıda paydaşa farklı seviyelerde eğitimler vererek, sınai mülkiyet hakları alanında farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

BU YIL 200 BİN BAŞVURU BEKLENİYOR

Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2019’da 46 bin 188, 2020’de ise yüzde 3 artışla 47 bin 606 tasarım başvurusu yapıldığını belirten Habip Asan, 2019’da tasarımlarla ilgili toplam 532 dava açıldığını ve 633 dava konusunda karar verildiğini söyledi. Tasarım tescili, tasarım sahibine, izni olmaksızın ürünün benzerinin üçüncü kişilerce üretilmesini ve piyasaya sunulmasını engelleme hakkı sağlıyor. Habip Asan, artan farkındalıkla bu yıl 200 binin üzerinde marka başvurusunun yapılacağını öngördüklerini belirtti.