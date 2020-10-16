Markar Esayan hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.
16 Ekim 2020, Cuma 19:08 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kalın, paylaşımında "Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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