Türkiye Market açılışında şoke eden görüntüler! Koronavirüse rağmen izdiham

Market açılışında şoke eden görüntüler! Koronavirüse rağmen izdiham

Türkiye

Market açılışında şoke eden görüntüler! Koronavirüse rağmen izdiham

Sivas'ta yeni açılan marketin önünde, indirim kampanyasını duyan vatandaşlar nedeniyle koronavirüse rağmen izdiham yaşandı. Sosyal mesafenin unutlduğu olayla ilgili Sivas Valiliği açılışı iptal etti ve tutanak düzenledi.

08 Nisan 2021, Perşembe 13:44 Son Güncelleme:
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Sivas'ta markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Market önünde oluşan uzun kuyrukta, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, işletme hakkında da tutanak düzenlendi.

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki marketin bugün açılışı gerçekleştirildi. Markette, açılışa özel birçok ürüne indirim ve kampanya uygulandı.



KUYRUK OLUŞTU

İndirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ÖNLEMLERE KİMSE UYMADI

Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarı yaptı. Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışanlar, koronavirüsü hiçe saydı.

GRİŞİLER KAPATILDI

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bir süre sonra kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu.

Kapı girişi de soğutucu dolap ile kapatıldı. Polis ekipleri, işletmeye yönelik ceza uygulanmak üzere tutanak tuttu.

MARKET DE KAPATILDI

Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, market de kapatıldı.


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