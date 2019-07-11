İngiltere Eğitim Bakanlığı, ‘kar taneleri’ olarak adlandırılan milenyum kuşağının müfredatına ‘nevresim yıkama, yatak toplama, yemek yapma, mutfak alışverişi, harçlık yönetimi’ gibi konuların işleneceği bir ‘hayat dersi’ ekliyor. market alışverişi ders oldu.

EKMEK ALMAYI ÖĞRENECEKLER

Tek başlarına yaşama korkusu taşıyan ve günlük ihtiyaçlarını karşılarken zorlanan yeni nesil, bu dersle kendi ayakları üzerinde durmaları için desteklenecek. 16-18 yaş grubundaki liselilere verilecek dersin süresi haftalık 45 ila 90 dakika olacak.