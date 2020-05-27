Türkiye Market çalışanı corona virüsten hayatını kaybetti, karantina başladı

Market çalışanı corona virüsten hayatını kaybetti, karantina başladı

Türkiye

Market çalışanı corona virüsten hayatını kaybetti, karantina başladı

Siirt'te bir markette çalışan kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından market 7 gün süreyle karantinaya alındı. Market çalışanlarının bazıların da corona virüs tespit edildi.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 14:06 Son Güncelleme:
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Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir marketin çalışanı olan Abdulbari Yolbaş'ta corona virüs tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Yolbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Market çalışanlarının bir kısmında da corona virüs tespit edilmesi üzerine valilik markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Covid -19 salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi'nde hizmet veren 'Murat Market' adlı işletmenin çalışanlarının bir kısmında Covid -19 virüsünün tespit edilmesi ve müşteri sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 7 gün karantina uygulanmasına, bu sürede elektrik, su ve doğal gaz arızası gibi mücbir durumlara müdahale etmek ve dezenfeksiyon işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesine, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir" denildi.

Marketin diğer çalışanlarının Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, Yolbaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından özel kıyafet giyen görevliler tarafından Şeyh Musa Aile Mezarlığı'na defnedildi.

DHA


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