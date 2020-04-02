Market çalışanları virüsten korunmak için ne yapmalılar?
Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 108. Bölümde konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Market çalışanları virüsten korunmak için ne yapmalılar? Kişiler corona virüsü anlamadan atlatabilirler mi?" gibi sorulara çok önemli bilgiler verdi!
02 Nisan 2020, Perşembe 13:31 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Mehmet Ceylan, basın ve market çalışanları gibi zorunlu çalışması gereken bireylerin corona virüsten korunması için neler yapması gerektiğini anlattı. Corona virüsün bulaştığını anlamadan geçiren ya da çok hafif belirtilerle atlatabilenlerin olduğundan bahsetti.
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