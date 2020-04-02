Market çalışanları virüsten korunmak için ne yapmalılar?

Prof. Dr. Mehmet Ceylan, basın ve market çalışanları gibi zorunlu çalışması gereken bireylerin corona virüsten korunması için neler yapması gerektiğini anlattı. Corona virüsün bulaştığını anlamadan geçiren ya da çok hafif belirtilerle atlatabilenlerin olduğundan bahsetti.





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.