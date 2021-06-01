Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamaları ile pek çok alanda yeni düzenlemeleri ilan etti. En çok merak edilenlerden biri ise marketlerin çalışma saatleri oldu.

Market çalışma saatleri değişti mi? Cumartesi Pazar marketler kaçta kapanacak? Marketler kaçta açılıp kapanacak? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

İşte, hafta içi ve hafta sonu güncel bakkal ve (A101, BİM, ŞOK, Migros) market çalışma saatleri…market çalışma saatleri...

Henüz bu tür işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor.

Yayınlanan genelgeye göre; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Marketler HAFTA İÇİ SAAT KAÇTA AÇIK? MARKETLER SAAT KAÇ TA AÇILACAK? MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK? 1 HAZİRAN 2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ...

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

MARKETLER HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILACA, KAPANANACAK?

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM’ler;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLERİN MARKETTLERDE SATILMASI HAFTA SONU YASAK

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri (Pazar günleri hariç) 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.



