İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği ‘Market Tedbirleri’ genelgesinde 7 Mayıs’tan itibaren marketlerde satışı yasaklanacak ürünleri 7 maddede tek tek sıraladı. Buna göre market, süper market ve zincir marketlerde 7 Mayıs Cuma gününden itibaren zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satışına izin verilmeyecek. Marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Genelgeye göre, daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında getirilen kurallar ışığında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı’nca önceki akşam yayımlanan genelgenin ayrıntıları şöyle:

1. MARKETLER VE FIRINLAR HANGİ SAATLERDE AÇIK? HANGİ SAATLERDE ÇALIŞACAK?

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

2. ZİNCİR VE SÜPER MARKETLER HANGİ GÜN- NE ZAMAN KAPALI OLACAK?

Zincir ve süper marketler daha önce belirtildiği gibi pazar günleri kapalı kalacak.

3. MARKET TEDBİRLERİ NEDEN ALINDI?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni tedbirler alındı.

4. MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

5. SATIŞ YASĞAĞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

6. MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLERİN SATILMASI YASAK?

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

7. YASAKLAR SÜRESİNCE HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

BAKANLIK SORULARI GÜNCELLEDİ

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili sıkça sorulan soruları güncelledi. Bakanlık, gelen yeni sorulara şu yanıtları verdi:

Soru: Optisyenlik (gözlükçüler) müesseseleri kısıtlamalara tabi mi?

Göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacak.

Soru: Yaptığı işin doğası gereği gün içerisinde birden fazla yere gitmesi gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleriyle, veterinerlerin izinleri, işyeri-ikamet arasındaki güzergahla sınırlı mıdır?

Gün içerisinde birden fazla yerde bulunmaları gereken söz konusu kişiler, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ikamet-işyeri güzergah kısıtlamasının yanı sıra bu durumlar da göz önünde bulundurulacak.

Soru: Tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından istisna tutulan çiftçilerin çalışma izni görev belgesi almalarına gerek var mı?

Tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan çiftçi kayıt sistemi Belgesi veya ziraat odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan Çiftçi Belgesini ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerimizin ayrıca çalışma izni görev belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.

SİGARA YASAĞI UYGULANACAK MI? SİGARA YASAK MI?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son genelgede sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını söyledi. İsmail Çataklı, şunları kaydetti: “Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketler de yeni bir süreç. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç. Online satışlara gelince amacımız kalabalıkları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili durum söz konusu değil.” Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını kaydederek, bu yöndeki paylaşımların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

SINIRLAMA İNTERNETE DE UYGULANSIN

Mahalle esnafını korumak amacıyla kapanma döneminde bazı ürünlerde getirilen satış sınırlamasının zincir marketlerin internetten alışverişine de uygulanmasını isteyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kapanma sonrası seçim bölgesinin de bulunduğu 5 ilde 5 esnafın intihar ettiğini, işletmecilerin düştüğü ekonomik açmazın son dönemde perçinlendiğini söyledi. Erkan Aydın, şunları söyledi: “Bu süreçte vatandaş mahallesindeki esnaftan alışveriş yapmayı bırakınca bu geleceğe dönük de risk oluşturuyor. O nedenle zincir marketlere fiili satışta getirilen sınırlamanın internete de uygulanması gerekir.”

E-TİCARETTE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Genelgenin yayınlamasının ardından e-ticarette ‘zorunlu temel ihtiyaç’ olarak gösterilen ürünlerin dışında kalan gruplarda bir hareketlenme başladığını söyleyen PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “Cuma gününden sonra bunun daha da hızlanmasını bekliyoruz. Tüketicinin taleplerinin karşılanması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. E-ticaret sektörü olarak ihtiyaçların karşılanması adına aksiyon alıyoruz. Ancak son kapanma döneminde sanal pazaryeri mantığı ile çalışan platformlarımızda bazı sorunlar da oluyor. Orada satış yapan mağazalar depolarına erişim sağlayamıyor ve ürünleri postaya veremiyor. Bu süreçte biz kendi depolarımızdaki stokladığımız ürünlerle çalışmaya devam ediyoruz. Kapanma döneminde yaşanacak sıkıntıları tecrübe ettiğimiz için de depolarımızı ona göre ayarladık” diye konuştu. Kısıtlamaların yoğun olduğu dönemlerde özellikle tamirat gereçleri, dekorasyon malzemeleri, oyuncak ve masa oyunlarına olan talebin katlandığını belirten Çevikoğlu, “İnsanlar evde vakit geçirdikçe bu ürünlere olan ilgileri de artıyor. Evde yapmak istedikleri değişiklikleri boş kaldıklarında gidermek istiyorlar. Ayrıca çocuklar için de oyuncak ve oyun konsolları çok önemli. Bunlara boyama kitaplarını da ekleyebiliriz. Çocuklar talep ettiği için aileler de alıyorlar” diye konuştu. (Emre ESER)

PAZAR YERLERİ CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK OLACAK

İçişleri Bakanlığı 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağını duyurdu. Vatandaşlar yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecekler.

Hürriyet - Erdinç Çelikkan - Emre Eser



