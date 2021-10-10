Türkiye Market kirlenmesin diye yaptığı market sahiplerini bile mahcup etti

Market kirlenmesin diye yaptığı market sahiplerini bile mahcup etti

Türkiye

Market kirlenmesin diye yaptığı market sahiplerini bile mahcup etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, orta yaşlı bir kişinin market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girmesi fırın çalışanı tarafından fark edildi. Market sahibinin oğlu aralarında geçen konuşmayı anlattı.

10 Ekim 2021, Pazar 15:52 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, marketin kirlenmemesi için çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarıyla iş yerine girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çetin Market'e geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında gelen orta yaşlı bir kişi, market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girdi. Durumu, markete ekmek getiren fırın çalışanı fark etti. Fırın çalışanının ayakkabılarını neden çıkardığını sorduğu kişinin, "Market kirlenmesin. Ben de esnaflık yaptım. Araziden geliyorum" dediği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Market sahibinin oğlu Hasan Çetin, "Cuma günü saat 16.00 sıralarıydı. Marketimize ekmek getiren fırıncının şoförü beni uyardı. Ben fark etmemiştim. Daha önce hiç görmediğim bir müşterimiz ayakkabılarını çıkarıp işyerimize girmişti. 'Amca neden böyle yaptın' dedik. 'Ben de esnaflık yaptım amcam. Ayakkabılarım çamurlu içerisi kirlenmesin' dedi. 'Amca neden böyle yaptın. Kirlensin önemli değil'dedik" diye konuştu.

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