Türkiye Markete gidiyordu! Dehşeti yaşadı! Kamyondan üstüne düştü...

Markete gidiyordu! Dehşeti yaşadı! Kamyondan üstüne düştü...

Türkiye

Markete gidiyordu! Dehşeti yaşadı! Kamyondan üstüne düştü...

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde markete giderken yanından geçen kamyondan düşen briketlerin altında kalan Halil Durmaz (62), yaralandı.

31 Ağustos 2021, Salı 10:37 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde meydana geldi. Halil Durmaz, ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü. Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Okan ÇALIŞKAN/DHA

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