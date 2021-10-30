Türkiye Markete giren çocuğun duygulandıran Türk bayrağı hassasiyeti!

Markete giren çocuğun duygulandıran Türk bayrağı hassasiyeti!

Türkiye

Markete giren çocuğun duygulandıran Türk bayrağı hassasiyeti!

Diyarbakır'da bir çocuğun girdiği markette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı.

30 Ekim 2021, Cumartesi 11:55 Son Güncelleme:
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Yenişehir ilçesinde dün markete giren bir erkek çocuk, iş yerinin kapısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrağı fark etti. 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, geri dönüp bayrağı öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.



DHA

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