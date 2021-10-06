AK Parti, uzun süredir gündemde olan Perakende Yasası’nın hazırlıklarını hızlandırdı. Çalışma kapsamında yeni açılacak zincir marketlerin, Amerika’daki gibi şehir merkezleri dışında çevre yolları üzerinde yapılması gündemde. Mevcut bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde ise züccaciye, kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerin satışının yasaklanması tartışılıyor.

ERDOĞAN TARIM KREDİ'DEN ALIŞVERİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Tarım Kredi Kooperatifi marketinden yaptığı alışveriş sonrası Türkiye genelinde bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatı verdiğini açıklamasının ardından, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis’e gelerek AK Parti grup yöneticilerine son durum hakkında bilgilendirme yaptı. AK Parti’nin de uzun süredir gündemde olan Perakende Yasası’nın hazırlıklarını hızlandırdığı öğrenildi.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Gıda piyasasındaki fiyat artışlarına “müdahale” ile ilgili düzenleme örneklerinin gelişmiş ülkelerde görülmediğine işaret eden kaynaklar, tüm dünya örneklerinin incelendiğini aktardı. Bu kapsamda perakende mağazaların çalışma gün ve saatleri, indirim kampanyaları, haksız rekabetin önlenmesi, belirli ürünlerin satışına ilişkin kısıtlamalar ve yeni mağaza açılma koşulları tek tek ele alındı.

"ESNAFIN AYAKTA KALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

E-ticaret, zincir market, esnaf ve tüketiciyi, “optimum” noktada buluşturacak bir sistem üzerinde çalışıldığını belirten AK Parti kaynakları, “Tüketicinin ucuza ürün alabilmesini, mahalle arasındaki esnafın ayakta kalabilmesini, zincir marketlerin tüketiciyle en ucuz ürünü buluşturabilmesini ve e-ticaretin de bazı vergi istisnaları ile varlığını sürdürebilmesini sağlayacağız” değerlendirmesini yapıyor.

Çalışma kapsamında İngiltere’de 2013’te kurulan, “Süpermarket Ombudsmanlığı” sistemi de değerlendiriliyor. AK Partili yetkililer, “büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarını ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerini önlemek” üzere kurulan bu sistemin, Türkiye’de de kurulabileceğine işaret ediyor. Süpermarket ombudsmanının mevzuatın ihlâli halinde soruşturma ve ceza süreçlerini yönetebileceği ifade ediliyor.

35 BİN ŞUBE

Türkiye’de toplam 234 zincir market 35 bin şubesiyle hizmet veriyor. Bunun yaklaşık yüzde 60’ını, üç büyük market zinciri oluşturuyor.

Milliyet







