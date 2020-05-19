Marketler kaça kadar açık? 19 Mayıs 2020 marketlerin çalışma saatleri
Corona virüs salgını önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu nedenle bugün de sokağa çıkmak yasak ancak 15 il için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; market çalışma saatlerinde değişiklikler var. Bugün marketler açık mı ? Marketler 19 Mayıs'ta kaça kadar açık. İşte marketlerin çalışma saatleri ve markete giderken uyulması gereken kurallar.
19 Mayıs 2020, Salı 08:46 Son Güncelleme:
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Bugün 19 Mayıs sokağa çıkma yasağının son günü. Sokağa çıkma yasağının hafta içine gelmesi nedeniyle market çalışma saatlerinde değişiklik var. Normalde hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasağında marketler kapalı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre bugün marketler için istisna var. Bu nedenle insanlar marketlerin çalışma saatleri, marketler kaça kadar açık? Marketler bugün açık mı? gibi soruların cevabını merak ediyor.
Marketler bugün açık mı?
Yayınlanan genelgeye göre; sokağa çıkma yasağı olduğu 15 ilde 19 Mayıs Salı günü marketler açık. Ancak unutulmamalıdır ki sosyal mesafeye uymalı. Maskesiz marketlere girilmesine izin verilmiyor. Markete giderken hem kendi sağlığınız hem de başkasının sağlığı için kurallara uyalım. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının yasak olduğunu da unutmayalım.
Marketler saat kaç arası açık? Marketler kaçta kapanacak?
Marketler, bugün 10.00-16.00 saatleri arasında açık. Lütfen zorunlu ihtiyaç olmadıkça gitmemeye özen gösterelim. Evinize en yakın markete gitmelisiniz. Giderken de araç kullanmak şartı var. Araç kullanımı engelli vatandaşlar için geçerli değil.
Hangi illerde sokağa çıkmak yasak?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'da sokağa çıkmak yasak. Yasak bu gece sona eriyor.
Sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
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