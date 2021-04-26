Türkiye Marketler kapalı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika tam kapanma açıklaması

Marketler kapalı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika tam kapanma açıklaması

Türkiye

Marketler kapalı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika tam kapanma açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada tam kapanma dönemine geçildiğini duyurdu. 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında gerçekleşecek olan tam kapanma döneminde marketler de kapalı olacak mı? İşte son dakika haberinin detayları…

26 Nisan 2021, Pazartesi 20:04 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında yeni alınacak tedbirleri de duyurdu. Tedbirler arasında marketlerinde bazı günler kapalı olması dikkat çekti. Erdoğan açıklamasında ‘Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir’ ifadelerini kullandı.



İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

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