Türkiye Marketler tam kapanmada hangi günler açık? Pazar günü marketler açık mı? A101, Şok, Bim, Migros çalışma saatleri
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Marketler tam kapanmada hangi günler açık? Pazar günü marketler açık mı? A101, Şok, Bim, Migros çalışma saatleri

Türkiye

Marketler tam kapanmada hangi günler açık? Pazar günü marketler açık mı? A101, Şok, Bim, Migros çalışma saatleri

Marketlerin çalışma gün ve saatleri alınan tam kapanma kararı ile değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçildiğini duyurdu. 17 gün sürecek tam kapanmada marketlerin çalışma günleri de değişti. İşte marketlerin çalışma günleri ve saatleri? A101, Şok, Bim, Migros hangi günler açık, hangi saatlerde açık?

27 Nisan 2021, Salı 08:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardında marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak sorusunun cevabı gündem oldu. Yapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir'' dedi.

Tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Marketlerin çalışma saatleri, tam kapanma sürecinin ardından yeniden ele alındı. Koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma sürecine giren Türkiye, pek çok alanda işletmelerin 17 günlüğüne kapanma kararı almasına yönelik kararlarını açıkladı.

TAM KAPANMADA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre;

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

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