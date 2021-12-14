Marketlerde dikkat çeken tarih ayrıntısı! Etiketlerdeki ayrıntı...

CNN Türk canlı yayınında marketlerin yaptığı stokçuluğu değerlendiren Tüketici Konfederasyon Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımız 1 teneke yağ alacaksa 3 teneke alıyor ve zamdan korunayım diyor. Milyonlarca vatandaş aynı davranışı gerçekleştirirse nasıl bir çekim oluyor.

"KARŞI TARAFI BİR ŞAŞIRTALIM"

Vatandaşlara tavsiyem 2 kilo şeker alan yarım kilo alsın. Yağı 5 litre alan 1 litre alsın. Karşı tarafı bir şaşırtalım. Doları frenleyemiyoruz ama vatandaşlarımızı çoğu kendini zamdan korumak için kötü niyet yok burada bilinçsiz davranarak 1 kaç lira tasarruf edebilmek için mallara hücum ettiler raflar boşaldı.

"TÜKETİCİ SENİN SERMAYE ORTAĞIN DEĞİL"

Stokçuluğa gelince tutturmuşlar ben bu malı satarsam yenisini pahalı alacağım o miktarı malı rafıma koyamayacağım. Tüketici senin sermaye ortağın değil müşterin. Yeni gelecek mal 15 liraya gelecek onu 18’e satacaksın ancak elindeki malı neden 18’e satıyorsun.

Aldığı malı eski fiyattan satacak. Peşin alınmıyor mallar rafına getirip koyan en büyük anlı şanlı zincir marketler bile sattıktan sonra ödemesini yapıyor. Bütün piyasada vade ve veresiye sistemi işliyor.

Biz ona sebepsiz zenginleşme nedeniyle para aktarmış oluyor. Esnafımız ey satıcımız kar marjlarını biraz kıssanıza? Görüyorsunuz ekonomik bir çalkantı var vatandaşların büyük bölümü hane halkı bütçesini denkleştirmekte zorlanıyor. Onları düşünerek kar marjlarını biraz kısması gerekiyorken ben malı yerine koyamam diye malı bekletiyorlar. Bunu tütün mamulleri ve sıvı yağlarda da yaptılar. Kağıda zam gelince kitaplar pahalılaşacak. Vatandaş tuvalet kağıdını bile almakta zorlanıyorum diyor.

Tüketiciler fahiş fiyatı ifşa etmeliler. Ticaret Bakanlığı’nın zam yapanlarla ilgili yönetmeliği yayılan yıl birkaç tane mobil uygulama çıkarıldı. Haksız fiyat artışıyla ilgili bir mobil uygulama var ücretsiz olarak herkes indirebilir artık telefonlar fotoğraf çekiyor bir iki tuşla Ticaret Bakanlığı’na gitti. 81 ilde müdürlükleri var şikayetler ilgili müdürlüklere atılacak ve iş çözülecektir.

STOKÇULUĞUN ANA NEDENİ NE?

Prof. Dr. Sefer Şener ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Stokçuluğun ana nedeni fiyat artacağı beklentisidir. Vatandaşın stoğu 1 tenekeye ihtiyacı varsa 5 teneke alma ihtiyacıdır o da fiyat artışlarından kendini koruma içgüdüsüyle yapılan bir durumdur.

'NORMAL BİR ARTIŞ DEĞİL'

Stokçuluğun ana nedeni fiyatların artacağı beklentisi ve bu algının piyasada oluşmasıdır. Buradaki artış normal bir artış değildir. 3-5 kat artış yapılan alanlar var. Yeni moda çıktı stoklara bahane olarak bizim ürünler ihracata gidiyor o yüzde stokçuluk yapıyoruz algısı oluşturulmaya başlandı.

Cirolardaki artışa göre kademeli oran da getirilebilir. Cirosu şu kadar olana şu limitin üzerinde ceza yazılabilir denebilir. Cirosu düşük olanların da alçaltılması lazım. Kademeli bir kanun getirilmesi caydırıcılık açısından daha doğru olur diye düşünüyorum.

"SERBEST PİYASA SİSTEMİ VAR"

Türkiye’de serbest piyasa sistemi var. Fakat serbest piyasa demek hereksin istediği oranda zam yapması ve istediği stokçuluğu yapması anlamına gelmiyor. Ana nokta vatandaşın korunmasıdır. Kısa vadede de bu kadar oynaklığın olduğu durumda yapılacak başka bir şey kalmıyor aslında. Devletin gerekiyorsa cezalandırması lüzumludur.



