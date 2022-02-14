Ekonomi Marketlerde KDV denetimi başladı

Marketlerde KDV denetimi başladı

Ekonomi

Marketlerde KDV denetimi başladı

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından birçok ilde marketlerde denetimlere başlandı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8’den 1’e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Karabük’te Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri marketlerde denetimlere başladı.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti.

GAZİANTEP'DE DENETİM YAPILDI

Temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından ekipler denetim için sahaya indi. Gaziantep'teki market ve bakkallarda etiketleri denetleyen ekipler, işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Temel gıda maddelerinde uygulanan yüzde 8’lik Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 1’e düşürülmesinin ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü denetimlere başladı. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri etiketleri denetledi. Karara ilişkin market ve bakkalları bilgilendiren ekipler, işletme sahiplerini karara uymaları noktasında uyardı. Hem yerel hem de zincir marketleri gezen ekipler, uygulamanın yapılıp yapılmadığını yerinde inceledi.

“Karar uymayanlara ceza kesilecek”

Denetimlere ilişkin bilgi veren Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yüzde 8 olan KDV’de yüzde 7’lik bir indirim uygulandığını hatırlattı. İndirimlerin temel gıda maddelerinde olduğunu aktaran İncesoy, “İndirim sebze, meyveler, konserveler, turşu, salça, bisküvi, makarna, şehriye, kuruyemiş, bebek mamaları, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. İndirimlerin fiyatlara yansıyıp yansımadığına yönelik olarak market ve bakkallarda Gaziantep Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ile birlikte denetlemelere başladık. Tüm marketlere bugün akşama kadar fiyat ayarlamalarını yapmaları için süre verdik. Yarından itibaren de denetimler devam edecek. Karara uymayanlara cezai işlem uygulanacak” ifadelerini kullandı.

İHA

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